Игорь Додон и Ион Чебан обсудили борьбу с коронавирусом в Кишиневе (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочую встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном. Стороны обсудили ряд первостепенных для жителей столицы вопросов, особенно предпринимаемые муниципальными властями меры по борьбе и предотвращению инфицирования населения вирусом COVID-19.

По словам градоначальника, в настоящее время 80% деятельности мэрии сосредоточено на борьбе с коронавирусом нового типа с целью максимально избежать массового заражения людей, так как с этой точки зрения город очень уязвим. Вместе со специалистами проанализированы многие сценарии вмешательства властей для предотвращения ухудшения обстановки. В то же время Ион Чебан рассказал о том, что в столице продолжаются работы по дезинфекции общественных мест, дворов и лестниц многоэтажных жилых домов, детских игровых площадок и так далее.

Говоря о необходимости дальнейшего обеспечения надлежащего функционирования столицы, Ион Чебан отметил, что недавно обратился к правительству за поддержкой для покрытия расходов муниципалитета, связанных с бесплатным функционированием общественного транспорта.

Президент высоко оценил работу городских властей и их действия в кризисный период. Игорь Додон заверил мэра Кишинева в том, что город получит всю возможную помощь для преодоления проблем, с которыми сталкивается всё общество. В связи с этим глава государства уточнил, что, как было решено ранее, из государственного бюджета будут направлены дополнительные средства на капитальные инвестиции в столичном регионе, особенно на ремонт дорог и инфраструктуру.

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