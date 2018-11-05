Игорь Додон и его советники совершат ряд важных зарубежных визитов

Об этом глава государства рассказал сегодня, 5 ноября, в ходе пресс-конференции.

В частности, президент поведал, что сегодня его советники Аурелиу Чокой и Василий Шова отправляются с визитом в Вашингтон, где они проведут встречи на высоком уровне и озвучат позицию президента, которая заключается в том, что Молдова должна дружить со всеми странами, исходя из своего национального интереса.

– Я рад, что со стороны США есть открытость к такому диалогу, который ранее мои советники провели в Вене и который в ближайшее время предстоит провести в Берлине и в Париже, – сказал глава государства.

Кроме того, по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона Игорь Додон совершит в конце этой недели визит в Париж и примет участие в мероприятии, которое соберет руководителей более 100 стран. Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с президентами стран ЕС.

Игорь Додон также получил приглашение на важное мероприятие в Лондоне и собирается принять в нем участие в предстоящие недели и озвучить на нем тот же посыл: Молдова открыта и хочет дружить со всеми.