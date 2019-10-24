Игорь Додон: Граждане ждут от нас решения проблем, а не полемики и политической борьбы

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Об итогах первого тура местных выборов 20 октября, их влиянии на сотрудничество между ПСРМ и блоком ACUM и о других важных темах – в эксклюзивном интервью президента Республики Молдова Игоря Додона сайту Noi.md.

Местные выборы прошли без особых сюрпризов, их результаты узаконили нынешнее правящее большинство, но сделали его более ответственным. Довольны ли Вы результатом, который показала ПСРМ?

В первую очередь я доволен тем, как были проведены эти местные выборы: впервые у нас были действительно свободные выборы, без грязных кампаний, без того давления, которое оказывалось на кандидатов на местах, без массового подвоза избирателей на участки. Это была корректная избирательная конкуренция, и я думаю, что это важнейший результат для всех партий, но прежде всего – для демократического развития страны.

Об итогах выборов: то, что мы получили в первом туре, является подтверждением тех изменений, которые произошли в парламенте, в том числе в отношении ПСРМ. Естественно, мне приятно видеть, что созданная мною партия является самой представительной не только в парламенте, но и на местах. Это партия с наиболее последовательной эволюцией в последние годы, и я считаю положительным тот факт, что у нас есть такие сильные партии, которым удается завоевать доверие такого большого количества граждан и пользоваться их постоянной поддержкой.

Теперь важно, чтобы партии как можно скорее сформировали большинство в местных советах и начали усердно работать над решением проблем граждан.

Кстати, формат альянса ПСРМ-ACUM сохранится на местах?

Это должны решить партии, входящие в правящую коалицию. Знаю, что госпожа Гречаный уже выступила с призывом к сотрудничеству с блоком ACUM для формирования такого большинства, и я ценю ее инициативу. Думаю, не стоит с этим затягивать, люди ждут конкретных результатов от тех, кого они выбрали в минувшее воскресенье. Важно не увязнуть в переговорах и не начать политические баталии и борьбу за должности.

Как Вы оцениваете результаты выборов в Кишиневе?



Наконец у нас есть шанс получить функциональную мэрию с таким Муниципальным советом, чья деятельность не будет блокироваться. У нас есть, с одной стороны, ПСРМ, которая получила больше мандатов, чем раньше, а с другой стороны, блок ACUM, занявший в совете место либералов, которые так долго блокировали работу и занимались только личными или групповыми интересами. Что касается будущего примара, последует второй тур, и граждане решат, кому вручить этот мандат. Я надеюсь, что у нас будет действительно профессиональный примар, который знает реальные проблемы города и способы их решения.

Столице не нужны в руководстве люди, которые приходят, чтобы с нуля начать выяснять, что им нужно делать, совершая ошибки одну за другой, которым понадобятся годы, чтобы понять, что происходит в городе. В течение многих лет Кишинев находился в глубоком административном кризисе, поэтому я и говорю, что будущему примару и Муниципальному совету необходимо немедленно предпринять конкретные действия, чтобы вывести столицу из кризиса.

Это ситуация, в которой нет места геополитическим дебатам или политической борьбе. От тех, кто хочет управлять Кишиневом, ждут эффективных решений и их скорейшего применения на практике.

Сложновато без геополитики в Кишиневе… Вы сами знаете, что каждый раз на выборах эта тема преобладала, особенно во втором туре. Вы действительно думаете, что Ион ​​Чебан и Андрей Нэстасе могут ограничиться дебатами, связанными исключительно с проблемами города?



Я говорю о том, чего ждут граждане от кандидатов, и какими, на мой взгляд, должны быть эти дебаты. В действительности все может быть иначе. Мы видели, что с первого тура кандидат от блока ACUM пытался вовлечь президента страны в такие вот ложные геополитические дебаты. Иногда он прибегал к грязным нападкам, которым, думаю, не место в цивилизованной избирательной кампании. Они тем более неуместны, если направлены ​​против людей, с которыми у тебя политическое партнерство, которые доверили тебе полномочия вице-премьера и министра. Я очень хорошо понимаю политическую конкуренцию, соперничество идей и решений, но не одобряю недостойного поведения. Вы видели, что я не реагировал на клевету, я не хотел усугубления ситуации и никоим образом не вмешивался в избирательную кампанию.

Черту мы проведем в конце выборов, подведем итоги, тогда и посмотрим, каков уровень доверия, и в какой степени мы можем или не можем рассчитывать на то, что некоторые люди продолжат те важные дела, которые обязалась делать правящая коалиция. Потому что, как я уже говорил, местные выборы являются лишь этапом на политическом пути партий, но обязательство, совместно взятое ПСРМ и ACUM перед гражданами, является гораздо более высокой ставкой, даже жизненно важной для будущего Республики Молдова. Для меня как президента, но я уверен, что и для ПСРМ, местные выборы – это не конец пути нынешнего политического большинства, а лишь начало гораздо более сложного пути с серьезными вызовами. Если кто-то устал и хочет отойти от этого после местных выборов, пусть скажет это четко, и тогда мы будем решать, что нужно делать дальше.

Ожидания людей, я думаю, уже на пределе, это подтвердилось низкой явкой на выборы. Как Вы думаете, что было главной причиной такой низкой явки?

Я думаю, что это можно рассматривать как предупреждение в адрес политического класса, так как граждане ожидают, что политики будут больше заниматься проблемами людей, а не полемикой и политической борьбой. Мы видим это практически во всех опросах общественного мнения, проведенных в последний период, и это не случайно. Я постоянно настаиваю на данном тезисе, потому что именно это говорят мне граждане во время встреч на местах. Они не видят реальной озабоченности и действий правительства по решению проблем, с которыми сталкиваются люди. Плохо, что граждане остаются дома и не голосуют, но долг политиков – работать для них и зарабатывать их доверие, перестать решать проблемы только виртуально, планами, написанными на бумаге и помпезно представленными на телевидении и в Facebook, и которые потом забываются в ящиках рабочего стола.

Вот уже больше месяца прошло с тех самых ста дней доверия, предоставленного правительству, и почти ничего не изменилось, наоборот, мы замечаем пассивность, даже странное равнодушие в деятельности некоторых министерств. Создается впечатление, что некоторые министры только и ждут выходных дней, чтобы сменить офисное кресло на домашний диван и расслабиться. После местных выборов, несомненно, нужно будет сделать некоторые изменения для более эффективного управления.

Приведу пример: сейчас у нас сложилась катастрофическая ситуация с этими многочисленными смертельными авариями, а предложенный план по выходу из кризиса – совершенно неубедительный. Такой подход приведет к тому, люди больше не будут ходить на выборы, вообще в стране не останется людей.

Поэтому я думаю, что сигнал, поданный низкой явкой, должен рассматриваться в том ключе, что граждане готовы отдать свой голос только при условии радикальных изменений в деятельности политического класса. В принципе, было четко сказано: если политики хотят получить голоса граждан, они должны решать их проблемы, видеть реальные приоритеты, а не те, которые они придумывают в своих кабинетах. «Если вы не приходите к нам, то и мы не придем на выборы», – таким был сигнал граждан.

А что можно для этого сделать? Люди ждут, чтобы и президент что-то предпринял, а не только критиковал правительство.

Люди имеют право требовать от президента принять меры, если правительство не справляется со своей работой. И я заверяю вас, я уверяю граждан, что президент сделает все необходимое, чтобы правительство работало должным образом. Сейчас я не буду вдаваться в подробности, чтобы не вызывать спекулятивных дебатов, но мы с командой советников интенсивно работаем в этом направлении. В нужное время у меня будут дискуссии по этим вопросам и с теми, кто находится в правительстве, и с ПСРМ, и с блоком ACUM, и со всеми ответственными лицами, которые должны обеспечить эффективное развитие страны. Мы не только скажем, что именно идет не так, как должно, но и предложим решения. Все это мы сделаем для того, чтобы помочь правительству достичь наилучших результатов и укрепить уверенность людей в способности нынешнего парламентского большинства эффективно управлять страной.

Члены блока ACUM воспринимают такие Ваши заявления как нападки на них. Как Вы думаете, сможете ли Вы убедить их принять предложения, не видя за этим критики?



Мы люди, которые взяли на себя руководство страной со всеми вытекающими из этого трудностями и вызовами. Надо покончить с неоправданной чувствительностью и понять, что, если они позволят себе игнорировать в какой-то момент мой сигнал тревоги, то не смогут игнорировать недовольство граждан, которое уже проявилось в определенной форме, в том числе низкой явкой на выборы.

Еще одна деликатная проблема в коалиции – реформа правосудия и особенно выбор нового генерального прокурора. Ходят слухи, что среди кандидатов, участвующих в конкурсе, есть люди, которых Вы не готовы утвердить в этой должности. Кто они?



Предлагаю не заниматься спекуляциями. Я еще не выразил свою позицию в этом отношении, это было бы неуместно, потому что из этого списка должно быть выбрано некоторое количество людей, тогда и посмотрим, кто эти люди, есть ли у них необходимые качества. Я думаю, что первая задача конкурсной комиссии – не допустить ни одного кандидата, который напрямую или косвенно связан с политиками или партиями, не включать в короткий список кандидатов с сомнительным прошлым или не имеющих опыта практической деятельности, связанной с должностью генерального прокурора. Если мы действительно хотим, чтобы во главе Генеральной прокуратуры находился профессионал, человек, который останется независимым на протяжении всего срока полномочий, мы должны применять эти и другие фильтры с самого начала.

В средствах массовой информации уже проводятся кампании за или против некоторых кандидатов. Как Вы думаете, кто организует такие кампании?



Я не исключаю, что такие кампании организовали некоторые кандидаты или те, кто стоит за ними в политическом закулисье пытаются навязать им эту должность. Да, к сожалению, это политическое вмешательство в процессы, видимое невооруженным глазом. Любой может заметить, что в этом списке есть люди, которым нечего там делать, они не соответствуют утвержденным критериям; есть люди, пытающиеся скрыть свою связь с определенными партиями, некоторые делают вид, что забыли об этих связях, которые они раньше афишировали публично. Но я надеюсь, что отборочная комиссия сделает свою работу профессионально, корректно проведет процедуру отбора, и в таком случае я с удовольствием поддержу выбранного ими компетентного кандидата.

Но если кто-то попытается играть в политические или другие игры за спиной этой комиссии, то у меня будет чрезвычайно жесткая позиция: я не позволю ни одной партии захватить это учреждение. Всякие технологии давления в СМИ и кампании в социальных сетях, с которыми тонко работают некоторые политические силы, не должны влиять на корректную работу отборочной комиссии. Уверяю вас, ни один из представителей политического класса не получит должность генерального прокурора. Прокуратуре нужны не звезды, созданные в телестудиях, а честные профессионалы.

Лично у меня нет предпочтений, связанных с тем или иным кандидатом, но, повторяю, я жду корректного отбора кандидатов и выбора настоящего профессионала, неподкупного человека. Я думаю, что средства массовой информации тоже поступают неправильно, поощряя попытки навязать кандидата политически или иным образом. Тем самым вы поощряете эти игры с телевизионным правосудием, поощряете некоторые небезопасные эксперименты с демократией и верховенством закона, так что давайте позволим комиссии делать свою работу профессионально, не оказывая на нее никакого давления. Уверяю вас, что любое внешнее давление, способное повлиять на правильный результат, если такое давление будет выявлено, то будет нейтрализовано процедурами, непосредственно связанными с процессом отбора генерального прокурора.

И реформа юстиции топчется на месте. Что мешает ее ускорить?



Невозможно реформировать систему правосудия в течение двух или трех месяцев, но некоторые шаги были предприняты, у нас есть концепция, с которой нужно начинать, но которая должна быть существенно улучшена в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Зарубежные эксперты сделали много дельных предложений, некоторые из них, о которых я говорил ранее, должны быть приняты, и мы, наконец, должны провести действительно эффективную реформу правосудия. Но следует отметить, что дела действительно сдвинулись с места, активизировалась работа правоохранительных органов по резонансным делам, представляющим общественный интерес, и это является показателем того, что в области правосудия ситуация начинает меняться.

Есть ли будущее у нынешней коалиции после местных выборов?



Меня, как президента, заботит будущее Республики Молдова, и я готов сделать все, что в моих силах, чтобы граждане жили в свободной и процветающей стране. Я надеюсь, что местные выборы не повлияют на обязательства, взятые на себя партиями, составляющими коалицию, и сразу после выборов будет проведен четкий анализ того, что получилось и что не удалось сделать за эти четыре месяца, затем мы должны принять необходимые меры и серьезно взяться за работу. Этого люди ждут от политиков, а не раздоров и бесплодной полемики.