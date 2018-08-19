Игорь Додон гостит в Гагаузии и раздает подарки детям (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон совершает сегодня рабочую поездку в Гагаузию, где по приглашению Башкана Ирины Влах примет участие в праздничных мероприятиях по случаю День образования Гагаузской Республики. Также глава государства раздаст рюкзаки детям, которым предстоит пойти в этом году в первый класс.

Первая остановка была сделана в детском саду «Золотой ключик» в селе Конгазчик Комратского района, который получил мебель и игрушки от Благотворительного фонда ”Din Suflet” под патронатом Первой Леди.

– 100 воспитанников этого дошкольного учреждения очень рады подаркам Фонда. Улыбки на их лицах, хорошее настроение и слова благодарности со стороны родителей и сотрудников детсада лишний раз убедили меня в необходимости и полезности запущенной Фондом „Din Suflet” общереспубликанской акции по оказанию помощи дошкольным учреждениям, – отметил Додон.

После художественной программы с участием малышей глава государства подарил им сладости и фрукты.

В течение 2017 года Благотворительным фондом Первой Леди были начаты работы примерно в 200 дошкольных учреждениях, большая часть которых уже завершена. Планируется, что до истечения мандата Президента Республики Молдова подобную помощь получат все дошкольные учреждения страны.