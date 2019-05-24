“Идите вы…к Антонеску!”: Додон ответил “героям в кустах” из “АКУМ” (ВИДЕО)

Готовясь к прошедшему на днях брифингу, Игорь Додон раздумывал о том, чтобы снова начать консультации с крупнейшими парламентскими партиями, однако потом передумал. Президент считает, что он сделал всё от себя зависящее, однако блоком “АКУМ” его действия и действия пропрезидентской ПСРМ были восприняты отнюдь не дружелюбно.

– Я сделал всё возможное в качестве президента – граждане видели. В марте пригласил их, посадил за стол, в разных форматах, условиях. Меня оскорбляли за то, что я делал, но я прошел через всё это и сделал нормальные шаги. Социалисты с конца марта, вот уже май, прошло 2 месяца, ежедневно “получают” от “АКУМ”. Посмотрите их телевидение, посмотрите их сообщения. Ни Гречаный, ни Батрынча, ни Чебан ни сказали в ответ ни единого плохого слова. Телевидение, которое, как вы говорите, “аффилировано” социалистам, не атакует “АКУМ”. 2 месяца мы сидим и ждём непонятно чего от “АКУМ”. Но сколько уже можно? Да идите вы к Антонеску, если он ваш большой герой, и не морочьте людям голову! И тогда граждане будут знать, что эти сказали, что они большие герои и хотят спасти страну от ДПМ, а когда имели эту возможность, не сделали ничего, спрятались в кусты, – сказал он.