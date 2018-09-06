Идентифицированы люди, использовавшие флаг Молдовы для выноса мусора

Двумя женщинами, запечатленными на фото, оказались сотрудницы гимназии города Купчинь Единецкого района.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Марианна Бециву. По ее словам, женщины рассказали, что взяли флаг со склада гимназии и использовали его для выноса мусора, так как флаг был уже старым, пишет realitatea.md.

Нарушительницы отметили, что не преследовали цель профанации государственного символа, и даже не знали, что такие действия наказуемы по закону.

В настоящее время полиция проводит следственные действия по данному инциденту.