Идентифицированы люди, использовавшие флаг Молдовы для выноса мусора

Идентифицированы люди, использовавшие флаг Молдовы для выноса мусора

Двумя женщинами, запечатленными на фото, оказались сотрудницы гимназии города Купчинь Единецкого района.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Марианна Бециву. По ее словам, женщины рассказали, что взяли флаг со склада гимназии и использовали его для выноса мусора, так как флаг был уже старым, пишет realitatea.md.

Нарушительницы отметили, что не преследовали цель профанации государственного символа, и даже не знали, что такие действия наказуемы по закону.

В настоящее время полиция проводит следственные действия по данному инциденту.

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