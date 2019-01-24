“Идем на выборы побеждать!”: С завтрашнего дня ПСРМ начинает избирательную кампанию

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Социалисты завершили все мероприятия по подготовке к избирательной кампании. Все кандидаты ПСРМ по одномандатным округам прошли необходимые законные процедуры и были зарегистрированы, а, начиная с завтрашнего дня, они могут проводить предвыборную агитацию. Об этом в рамках пресс-конференции рассказало руководство формирования.

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный напомнила, что все кандидаты формирования идут на выборы под символом партии – звездочкой. Таким образом, лидер ПСРМ опровергла слухи о том, что социалисты будут поддерживать так называемых независимых кандидатов.

– Все наши кандидаты – это наши люди, члены, сторонники, те, кто стоял у истоков основания партии. Это известные люди, которых, конечно же, мы полностью поддерживаем, – сказала она.

По словам Гречаный, завтра социалисты дадут старт предвыборной кампании по всей стране: во всех районных центрах и крупных городах Молдовы, включая муниципий Кишинев, где старт кампании буден дан у Триумфальной Арки.

– У нас примерно 15 тысяч агитаторов, которые будут заниматься агитацией в рамках этой предвыборной кампании. Мы проведем небольшой митинг с нашими агитаторами и сторонниками, на котором расскажем, с чем мы идем на выборы, какова предвыборная программа социалистов. Эта платформа начнется раздаваться с завтрашнего дня. Впоследствии все наши кандидаты будут общаться с гражданами, представлять им предвыборную платформу партии, а также свою собственную платформу. За предэлекторальный период мы собрали почти 50 тысяч предложений от жителей из территорий по каждому округу. После победы на выборах все эти предложения будут реализованы, – сказала она.

Гречаный подчеркнула, что социалисты будут строго соблюдать предвыборное законодательство и не будут нарушать его.

– Это в наших интересах, чтобы предвыборная кампания была честной, и чтобы было соблюдено законодательство. Мы желаем всем успехов, а мы идем на эти выборы побеждать. Мы намерены достучаться до каждого избирателя, говорить с каждым с глазу на глаз, а не посредством соцсетей и экранов телевизоров. Это будет делать каждый наш активист, – добавила она.

Напомним, очередные парламентские выборы состоятся 24 февраля. Завтра, 25 января, для всех избирательных конкурентов стартует предвыборная кампания.