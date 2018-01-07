Идеальный тротуар в центре Кишинева восхитил и разгневал горожан (ФОТО)

Снимки, иллюстрирующие, как должны выглядеть тротуары по-настоящему европейского города, опубликовал гражданский активист Виктор Киронда.

На фото запечатлен участок тротуара, обустроенный у здания ГП Registru на столичной улице Пушкина по заказу его администрации. Плитка на нем двух цветов и выложена в форме прямоугольников, а по краям тротуара стоят пока пустые тумбы для цветов, выполняющие также функции заграждения от машин. Имеется на нем также участок с тактильной плиткой, который, по словам автора проекта Teo Naval, служит предупреждением о препятствии для слабовидящих людей.

Кишиневцы, которые уже имели удовольствие оценить “не по-кишиневски” выглядящий тротуар, высказали полное им восхищение. Понравились жителям столицы и его внешний вид, и качество, и быстрота исполнения.

– Мне очень нравится ходить по этому тротуару, особенно во время дождя. На нем не скапливается вода, и нет риска быть окаченной водой из-под плитки, “сыгравшей” под ногой, – отозвалась Наталья. – Даже не верится, что это Кишинев, – заметила Ингрид. – Когда есть желание, всё оказывается возможным! Главное – чтобы не воровали, – сказал Юрий. – Очень быстро, и главное – качественно все сделали! – восхитился Вячеслав.

Не преминули комментаторы “пройтись” и по руководству Кишинева, как отстраненному, так и новоназначенному, раскритиковав и большинство неотремонтированных тротуаров столицы, и то безликое покрытие, которое сделали на бульваре Штефана чел Маре.

– Если бы это сделали ЛП, то хвастались бы два года, а через неделю там были бы лужи, – сказал Николай. – Безобразный тротуар! Не хватает цемента вокруг деревьев в стиле CHIRTOACA BERD CREDIT, и не хватает машин на тротуаре! И плитка должна быть уложена криво, а не настолько ровно! – съязвил Алексей.

Также в комментариях к публикации поставили тег на врио примара Сильвию Раду, желая привлечь ее внимание, а Виктор Киронда заявил о намерении предложить новому временному руководству города проект по подобному обновлению тротуаров в Кишиневе.