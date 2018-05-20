Срочно! Выборы генпримара Кишинева уже можно считать состоявшимися

В 16.18 явка в муниципии Кишинев составила 25%, что говорит о том, что выборы генерального примара столицы можно считать состоявшимися.

Всего на данный момент в муниципии проголосовало 158 тысяч 708 человек. Женщины голосуют активнее, чем мужчины – 54,83% против 45,17%.

Что касается секторов Кишинева, то самая высокая явка зарегистрирована на Рышкановке. На втором месте – Центр, на третьем – Ботаника.

Напомним, на должность генерального примара Кишинева претендуют 11 человек. Избирательные участки будут работать до 21.00.

Ранее явка составила 25% и на выборах примара Бельц.