Срочно! Выборы генпримара Кишинева уже можно считать состоявшимися

В 16.18 явка в муниципии Кишинев составила 25%, что говорит о том, что выборы генерального примара столицы можно считать состоявшимися.
Всего на данный момент в муниципии проголосовало 158 тысяч 708 человек. Женщины голосуют активнее, чем мужчины – 54,83% против 45,17%.
Что касается секторов Кишинева, то самая высокая явка зарегистрирована на Рышкановке. На втором месте – Центр, на третьем – Ботаника.
Напомним, на должность генерального примара Кишинева претендуют 11 человек. Избирательные участки будут работать до 21.00.
Ранее явка составила 25% и на выборах примара Бельц.
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