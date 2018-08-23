И вновь трудности на молдавских таможнях: Пограничная полиция пояснила причину

И вновь трудности на молдавских таможнях: Пограничная полиция пояснила причину

Сегодня, 23 августа, на всех контрольно-пропускных пунктах было превышено время ожидания.

Согласно пресс-релизу Пограничной полиции, связано это с неисправностью на одном из серверов информационной системы. Из-за этого обработка данных осуществлялась медленнее, чем обычно.

– На данный момент IT-специалисты Пограничной полиции прилагают все усилия, чтобы восстановить полноценную работу системы и возобновить работу, – также говорится в сообщении ведомства.

В Пограничной полиции водителей призвали отнестись с пониманием к проблеме и вести себя дисциплинированно.

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