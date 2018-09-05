И вновь стихийное бедствие: многие улицы столицы оказались затоплены во время дождя (ФОТО, ВИДЕО)

И вновь стихийное бедствие: многие улицы столицы оказались затоплены во время дождя (ФОТО, ВИДЕО)

Как давно повелось, любой мало-мальский ливень в Кишиневе приводит к потопу на его улицах.

Не стал исключением и сегодняшний дождь. Так, многие улицы превратились в реки, а в некоторых местах, в частности на улице Михай Витязул, вода фонтаном хлынула из канализационных люков.

Стоит отметить, что инцидент произошел и на бульваре Штефана чел Маре: там молния ударила в троллейбусные линии, чем на время сделала невозможным движение троллейбусов.

Фото, видео: publika.md

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