И в свободное время – на службе: в Кагуле полицейский пошёл на рынок за покупками и поймал там вора

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29-летний сотрудник Инспектората полиции Кагула в свободное от работы время отправился на рынок за покупками, где ему удалось задержать вора.

На рынке офицер заметил человека, которого объявляли ранее в розыск по подозрению в совершении серии краж, пишет publika.md. Полицейский преследовал мужчину, а в результате ему удалось его задержать. После этого он вызвал своих коллег, которым передал подозреваемого.

В ходе задержания подозреваемый проявил физическое сопротивление, в результате чего полицейский получил перелом левой лодыжки. Вчера он перенёс хирургическое вмешательство.