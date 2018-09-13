И в этом году Termoelectrica проведет лотерею с “отопительными” призами

В честь Дня города поставщик отопления в дома кишиневцев, АО Termoelectrica, в очередной раз организовывает лотерею среди жителей столицы, подключенных к его сетям.
Главными призами розыгрыша станут три абонемента на бесплатное получение отопления и горячей воды: на три, два и один месяц.
Розыгрыш будет проведен в честь Дня города и состоится в этот же день у стенда Termoelectrica, который будет располагаться в сквере Европы. Регистрация участников будет проходить в тот же день, 14 октября, у стенда Termoelectrica, с 10.00 до 15.50.
Чтобы принять участие в розыгрыше, кишиневцам необходимо соблюсти ряд условий:
– Не иметь задолженностей за отопление и горячую воду;
– Представить оплаченную счет-фактуру за последний месяц;
– Являться собственником данного жилья;
– Предъявить идентификационный документ;
– Зарегистрироваться для участия в лотерее.
Розыгрыш будет проводиться там же, у стенда Termoelectrica, в 16.00. Участникам необходимо присутствовать.
– Первая премия – три месяца бесплатного отопления и горячей воды (октябрь, ноябрь, декабрь);
– Вторая премия – 2 месяца бесплатного отопления и горячей воды (ноябрь, декабрь);
– Третья премия – 1 месяц бесплатного отопления и горячей воды (декабрь).
Прочие подробности лотереи можно уточнить на сайте Termoelectrica.