И в этом году Termoelectrica проведет лотерею с “отопительными” призами

В честь Дня города поставщик отопления в дома кишиневцев, АО Termoelectrica, в очередной раз организовывает лотерею среди жителей столицы, подключенных к его сетям.

Главными призами розыгрыша станут три абонемента на бесплатное получение отопления и горячей воды: на три, два и один месяц.

Розыгрыш будет проведен в честь Дня города и состоится в этот же день у стенда Termoelectrica, который будет располагаться в сквере Европы. Регистрация участников будет проходить в тот же день, 14 октября, у стенда Termoelectrica, с 10.00 до 15.50.

Чтобы принять участие в розыгрыше, кишиневцам необходимо соблюсти ряд условий:

– Не иметь задолженностей за отопление и горячую воду;

– Представить оплаченную счет-фактуру за последний месяц;

– Являться собственником данного жилья;

– Предъявить идентификационный документ;

– Зарегистрироваться для участия в лотерее.

Розыгрыш будет проводиться там же, у стенда Termoelectrica, в 16.00. Участникам необходимо присутствовать.

– Первая премия – три месяца бесплатного отопления и горячей воды (октябрь, ноябрь, декабрь);

– Вторая премия – 2 месяца бесплатного отопления и горячей воды (ноябрь, декабрь);

– Третья премия – 1 месяц бесплатного отопления и горячей воды (декабрь).

Прочие подробности лотереи можно уточнить на сайте Termoelectrica.