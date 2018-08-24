И такое случается: в Кишиневе пассажиры маршрутки держали поломанную дверь во время движения (ВИДЕО)

Более того, после того, как дверь для пассажиров заблокировалась, людям пришлось выходить из маршрутки с другой стороны, перепрыгивая при этом водительское кресло.

Инцидент произошёл вчера вечером в маршрутке №35, которая курсирует между Кишинёвом и Яловенами, пишет ialovnews.md. По словам очевидца, который снял на видео происходящее, правая дверь маршрутки, через которую входят пассажиры, не закрывалась. Это выяснилось на конечной остановке на Телецентре, однако водитель решил не откладывать поездку. Поэтому одному из пассажиров пришлось придерживать дверь, чтобы не вывалиться из движущегося микроавтобуса.

Но на этом история не закончилась. Доехав до центра столицы, выяснилось, что дверь для пассажиров оказалась уже заблокированной. Людям пришлось перепрыгивать через водительское кресло и выходить из полуразваленного транспорта с другой стороны.

– Некоторым может показаться такая ситуация забавной, но это очень страшно, потому что больше не соблюдается никакая безопасность при перевозке людей, – отметил очевидец.