И такое случается: популярный столичный парк превратили в проезжую часть (ФОТО, ВИДЕО)

И такое случается: популярный столичный парк превратили в проезжую часть (ФОТО, ВИДЕО)

В социальных сетях опубликована видеозапись, где целая колона автомобилей без каких-либо стеснений проезжает по парку, предназначенному для пешеходов, велосипедистов, скейтеров, роллеров и прочих сторонников прогулок на свежем воздухе, но только не для автомобилистов.

Очевидец этого безобразия снял на видео проезжающих по пешеходной зоне без каких-либо препятствий машин. За 26 секунд видео на кадрах появилось порядка 13 автомобилей, проехавших одной колонной. Радует то, что водители не перешли черту ранее нанесённой разметки и оставили для пешеходов и велосипедистов пространство шириной не более 3-х метров.

Некоторые горожане нашли объяснение, но не оправдание этому явлению. По их словам, сегодня утром, 22 мая, параллельная парку улица Университетская была перекрыта, и поэтому водители нашли простой выход из положения – проехать по зелёной зоне. По словам автора видео, полиция никак не отреагировала на сообщение о нарушении порядка, а другие очевидцы опубликовали фотофакты тому, что въезд на территорию парка открыт для автомобилистов.

Представители Национального инспектората патрулирования, в свою очередь, отреагировали на опубликованную запись и пообещали проявить инициативу в связи с нарушением. Они сообщили, что на место уже был направлен экипаж патрульных, который уже зарегистрировал это дело. На данный момент правоохранители работают над идентификацией и документацией водителей-нарушителей.

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