И снова “жёлтый код”: метеорологи прогнозируют ночные заморозки

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Государственная гидрометеорологическая служба продлила “жёлтый код” метеоопасности в связи с заморозками для некоторых регионов страны. Так, в ночь на 5 апреля в восточной части Молдовы ожидаются температуры до -3 °C.

Во многих регионах ожидаются заморозки от -1 °C до -3 °C, пишет diez.md.

Из-за этого возможно повреждение почек и цветов плодовых деревьев, винограда, рассады овощей и т. д. В таких случаях огородникам настоятельно рекомендуют использовать различные методы защиты всходов от ночных заморозков.