И снова такси: в ДТП на Ботанике серьезно пострадали два человека (ФОТО)

Авария произошла утром сегодня, 6 января, на пересечении бульваров Траян и Дачия.

Там столкнулись автомобиль такси марки Dacia и Opel. Удар был настолько сильным, что обе машины были серьезно повреждены, пишет protv.md.

Водители обоих автомобилей получили травмы и были госпитализированы. О других пострадавших не сообщается.

Все обстоятельства ДТП, а также его виновника предстоит определить полиции. Признанный виновным водитель понесет наказание в виде штрафа 1500 леев и 6 штрафных пунктов.

Напомним, минувшей ночью в центре Кишинева произошла авария также с участием такси, в которой пострадали как его водитель, так и пассажирка.