И снова снег, и снова ДТП: на въезде в город перевернулась легковушка (ФОТО, ВИДЕО)

Серьёзная авария произошла этим утром при въезде в сектор Чокана со стороны Ставчен. Легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

За рулём пострадавшей машины находилась женщина-водитель. По словам очевидцев, она не справилась с управлением, столкнулась с автомобилем Toyota и вылетела в кювет.

По предварительной информации, никто не пострадал, передаёт unimedia.info. Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия и наледь, образовавшаяся на дороге.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: Алексей Сивуник