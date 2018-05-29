И снова прогул: Нэстасе опять испугался дебатов с Чебаном

Кандидат так называемых проевропейских сил на должность генерального примара Кишинева в очередной раз не набрался смелости встретиться лицом к лицу со своим контркандидатом и не пришел на дебаты, организованные на сей раз неправительственной общественной организацией Promo-LEX.

UPDATE: Нэстасе все же появился на дебатах, опоздав на 35 минут.

Таким образом, Андрей Нэстасе проявил неуважение к кишиневцам, пришедшим на дебаты двух кандидатов. В отличие от кандидата ППДП, кандидат Партии социалистов Ион Чебан, как всегда, присутствует на встрече и отвечает на вопросы модератора, а после ответит и на вопросы людей.

Напомним, что до сих пор Андрей Нэстасе не пришел еще ни на одни дебаты со своим контркандидатом. Второй тур выборов генерального примара Кишинева состоится 3 июня.