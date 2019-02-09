И снова полный зал: более 800 граждан пришли на встречу с президентом в Вулканештах (ФОТО)

И снова полный зал: более 800 граждан пришли на встречу с президентом в Вулканештах (ФОТО)

Глава государства продолжает рабочие поездки по стране. Сегодня он отправился в Вулканештский район Гагаузской автономии и Тараклийский район.

В Вулканештах Игорь Додон посетил строящийся храм Покрова Пресвятой Богородицы, а затем провел встречу с более чем 800 гражданами, причем зал не смог вместить всех желающих. Местные жители задали много вопросов социально-экономического характера.

Глава государства рассказал им о программе мероприятий в рамках Года семьи, объяснил важность сохранения и укрепления института семьи как важнейшей ценности нашего народа. В связи с этим он поздравил три супружеские пары долгожителей (61, 60 и 52 года совместной жизни) и две многодетные семьи и пожелал им крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

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