И снова плагиат инициативы президента: демократы решили сократить количество депутатов в парламенте

Демократическая партия продолжает присваивать себе инициативы президента страны Игоря Додона. После того, как ранее глава государства выступил с предложением сократить количество депутатов парламента со 101 до 71, а демократы отвергли эту идею, сегодня они выступили с аналогичной инициативой.

В частности, ДПМ предлагает, чтобы в законодательном органе страны был не 101 депутат, а 61. С соответствующим заявлением в рамках брифинга выступил председатель Демократической партии Влад Плахотнюк. По его словам, оптимизированный парламент станет более эффективным, а депутаты станут более ответственными. Кроме того, Демпартия предлагает, чтобы граждане могли отзывать депутатов, которые не справились со своими обязанностями и разочаровали их.

Примечательно, что президент страны Игорь Додон выступил с инициативой сокращения количества депутатов со 101 до 71 еще полтора года назад – 28 марта 2017 года. Глава государства собирался вынести в том числе этот вопрос на консультативный референдум, чтобы граждане могли бы высказаться по этому поводу. Однако Демократическая партия тогда отвергла инициативу проведения плебисцита.

Теперь же демократы сами намерены вынести этот вопрос на всенародное обсуждение. По словам Влада Плахотнюка, ДПМ намерена провести этот референдум одновременно с парламентскими выборами 24 февраля 2019 года.

Стоит отметить, что ранее ДПМ присвоила себе законодательную инициативу главы государства, озвученную им еще 5 апреля 2017 года. Она касалась оплаты некоторых налогов на наследство, которые граждане оценивают как чрезмерно завышенные, неоправданные и не соответствующие интересам и реальным возможностям пенсионеров, инвалидов и наследников I степени.

Кроме того, после того, как в прошлом году Благотворительный фонд первой леди Галины Додон впервые в истории страны запустил кампанию к началу учебного года, в рамках которой 8000 детей были подарены ранцы с необходимыми школьными принадлежностями, в этом году фонд Влада Плахотнюка решил повторить эту инициативу.

Плагиату подверглись многие инициативы пропрезидентской Партии социалистов. Парламентское большинство сначала отклоняло их, а после ДПМ выступала с этими же проектами.