И снова нарушения: ситуация на границе за последние сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

незаконное пересечение молдо-украинской границы;

при пограничном контроле были обнаружены 2 поддельных документа;

4 человека нарушили режим КПП;

4 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

1 нарушение правил перевозки;

2 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 34 522 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 18 564. Из общего числа людей, пересекающих границу, 19 211 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 9 309 пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 936 пересечений,

КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 5 459 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 749 пересечений,

КПП «Атаки» – 2 702 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 934 пересечения,

КПП «Кагул» – 1 855 пересечений,

КПП «Тудора» – 2 083 пересечения,

КПП «Костешты» – 1 431 пересечение,

КПП «Крива» – 1 066 пересечений,

КПП «Липкань» – 662 пересечения.

Напоминаем о том, что с 28 ноября автотранспортные средства, а также товарные фуры с максимальной массой до 3,5 тонн смогут пересекать границу в направлении Украины через таможенный пункт «Унгурь». КПП «Паланка» временно не работает в связи с проведением строительных работ в данной зоне. С 5 ноября по 21 декабря поток пассажиров и транспортных средств будет направлен в ближайший пункт пересечения – КПП «Тудора-Староказачье». Кроме того, пропускные пункты паромного типа «Косэуць-Ямполь», «Сорока-Цекиновка» и «Василкэу-Великая Кошница» будут работать в период между 07:00-17:00. Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» в течение 2-х месяцев будет затруднено.