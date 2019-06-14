И снова мимо: Юрию Лянкэ не удалось стать депутатом Европарламента (DOC)

И снова мимо: Юрию Лянкэ не удалось стать депутатом Европарламента (DOC)

Экс-премьер Юрий Лянкэ, четвёртый по списку кандидат в депутаты Европейского парламента от партии PRO Romania, не смог получить мандат и попасть в эту структуру.

– Как и было обещано мной с самого начала, я останусь дома (в парламенте Бухареста). Здесь я смогу сделать больше нужных вещей, которых от нас ожидают граждане Румынии. Двое моих коллег по партии возьмут мандат депутата Европарламента, – написал на своей странице в Facebook председатель PRO Romania Виктор Понта.

В результате голосования избирателей, партия PRO Romania получила два места в Европейском парламенте. Виктор Понта, который был первым в списке, отказался от своего мандата.

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