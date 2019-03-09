И снова ложный вызов: психически больной мужчина омрачил 8 марта звонком о теракте (ВИДЕО)

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Неизвестный позвонил вчера по номеру 112, представился полицейским и заявил, что в Басарабяске будет совершён теракт. Как удалось выяснить, ложный вызов исходил от жителя столицы.

Заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георге Кавкалюк сообщил, что для жителей района Басарабяска никакой опасности нет. Личность звонившего была установлена, пишет canal3.md.

Удалось установить, что звонивший находился в состоянии алкогольного опьянения. Человек психически болен. За ложный вызов ему грозит наказание в соответствии с законодательством, – добавил Кавкалюк.