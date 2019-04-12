И снова ложная тревога: бомбу в школе в Дрокии не обнаружили

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Учащихся и учителей гимназии села Мындык Дрокиевского района эвакуировали после того, как в полицию позвонил неизвестный и сообщил о наличии в здании школы взрывного устройства.



По словам пресс-секретаря ГИП Марианы Бециву, в результате проверки всего здания сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Предупреждение о бомбе оказалось ложным, пишет deschide.md.

Полиция установила личность звонившего. Им оказался 14-летний учащийся заведения, который подобным образом решил пошутить.

Родителям нарушителя спокойствия грозит штраф. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.