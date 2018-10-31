И снова лето – фруктовые деревья дают второй урожай. Что говорят специалисты (ВИДЕО)

В этом году многие фруктовые деревья плодоносят во второй раз из-за высокой температуры.

Так, по словам местного фермера из товарищества Пояна Сильвика, первый урожай яблок он собрал ещё летом, а теперь готовится к сбору второго, пишет

Специалисты говорят, что температура воздуха этой осенью гораздо выше среднего, из-за чего фруктовые деревья дают повторный урожай. В последние дни дневная температура достигает +20-25 °С, хотя должна держаться в районе 13-15 °С днем и 5-0 °С ночью.