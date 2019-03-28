И снова авария: двое столичных водителей не смогли поделить дорогу (ФОТО)

И снова авария: двое столичных водителей не смогли поделить дорогу (ФОТО)

Автомобиль Volkswagen столкнулся с Ford на улице Василе Александри. Пытаясь выяснить, кто виноват, водители обвиняют друг друга.

Истинный виновник аварии пока не установлен, передаёт protv.md. Оба водителя утверждают, что двигались по правилам, и никто из них ПДД не нарушал.

К счастью, в ДТП были повреждены только транспортные средства. Водителям медицинская помощь не понадобилась.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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