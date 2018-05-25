И смех, и грех: Нэстасе считает, что участвует в выборах премьера (ВИДЕО)

Кандидат в генпримары Кишинева Андрей Нэстасе, похоже, не в курсе того, в выборах кого сейчас участвует.

Так, в ходе “предвыборных дебатов”, которые он почему-то устроил не в Кишиневе, а в Бухаресте, и не со своим контркандидатом, а с румынами, Нэстасе рассказал о сценарии, по которому “Ион Чебан должен был с первого тура стать премьером”.

– Я бы тоже на его месте не ходил на дебаты со мной, если бы сказал такое. Андрей, у нас выборы не премьера, а примара, – отметил Чебан на своей странице в соцсети.

Напомним, Андрей Нэстасе, несколько лет назад назвавший Плахотнюка трусом за игнорирование предвыборных дебатов, теперь сам трусливо “бегает” от любой открытой беседы с Ионом Чебаном и с жителями Кишинева.