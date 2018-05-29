И смех, и грех: Нэстасе считает, что после запрета маршей унионистов и ЛГБТ в Кишиневе не останется людей (ВИДЕО)

Об этом кандидат партии “Платформа достоинства и правды” заявил в рамках выступления на одном из интернет-порталов.

– Чебан же сказал, что он запретит марши унионистов, марши тех, других, третьих. Иван, с кем ты останешься в этом городе? – заявил Нэстасе, дав понять, что лично он против запрета подобного рода шествий в молдавской столице.

Напомним, что ранее кандидат Партии социалистов Ион Чебан заявлял, что, став примаром, не допустит проведения в Кишиневе маршей унионистов, желающих ликвидации государственности Молдовы, так как это противоречит высшему закону нашей страны. Также как истинный семьянин Чебан не позволит пропагандировать на улицах столицы нетрадиционные сексуальные отношения.