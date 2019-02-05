И смех, и грех: комфортабельный автобус демократов не выдержал испытания “хорошими дорогами” (ВИДЕО)

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Ультра-удобный автобус Демократической партии сломался по дороге, поэтому демократы были вынуждены пересесть в другой, более скромный. О технических проблемах автобуса, на котором ранее передвигалась команда ДПМ, сообщил сам вице-председатель партии Андриан Канду, пишет unimedia.infо.

Как видно на выложенном им же видео, во втором автотранспортном средстве ощущаются все прелести “хороших дорог” в Молдове. Так, автобус постоянно подпрыгивает из стороны в сторону.

Ранее социалисты подвергли критике проект демократов “Хорошие дороги” отметив, что направленные на его реализацию 100 млн долларов налогоплательщиков превратились в грязь.