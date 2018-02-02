И нашим, и вашим. Как «борцы с российской агрессией» преуспевают в России

Сегодня они проклинают «ватников» и «российскую агрессию», а завтра приезжают в Россию на заработки.

В истории украинского конфликта, который сторонники «Евромайдана» упорно пытаются именовать российской агрессией, есть один весьма занимательный момент. Наиболее яростные борцы с «ватниками», проклинающие «совок», Россию и Путина, спонсирующие так называемую «АТО», рано или поздно всплывают в «стране-агрессоре». Как правило, на заработках.

Главную поэтессу «Евромайдана» мучают слухи

Помните Анастасию Дмитрук, поэтессу, создавшую стихотворение «Никогда мы не будем братьями»? Спустя несколько месяцев после своей «минуты славы» по Украине поползли слухи — парень Насти, которого должны были призвать в АТО, сбежал в Россию. А потом и вовсе ужасная информация — якобы поэтесса-патриотка навещала «предателя» в России, и даже рожала в Ростове.

С этими слухами Анастасия отчаянно борется. На самом деле у нее сейчас все хорошо — она, как официально признанный автор, выступает с концертами, причем не только на Украине, но и Европе. Судя по всему, девушка не бедствует — в соцсетях она активно выкладывает фото, сделанные на отдыхе. Вот она открывает бутылку шампанского в Париже, вот сидит за рулем роскошного кабриолета. Видимо, сборник стихов под названием «Отдавайтесь только по любви» принес госпоже Дмитрук большой финансовый успех.

Но СМИ и соцсети упорно «справляют» Настю из Незалежной. То пишут, что она в России, то сообщают, что перебралась жить в Чехию. Когда же Дмитрук сокрушенно комментирует подобные новости в стиле «Как обо мне могли такое подумать?», то получает иронические ответы пользователей. Во-первых, судя по ее же соцсетям, Настя проводит за рубежом как минимум половину времени, причем проводит так, как подавляющая часть украинцев, осчастливленных «Евромайданом», никогда себе позволить не сможет. Аво-вторых, не верят поэтессе потому, что других пламенных патриотов, что называется, взяли с поличным.

Захар Май: автор песни «Когда наши танки въедут в Москву» умеет зарабатывать только в России

48-летний Захар Май — музыкант, который хорошо известен любителям русского рока. Уроженец Харькова начинал еще во времена СССР, потом переехал в США, откуда вернулся в начале 2000-х.

Создал группу «Шива», выступал с известным российскими рокерами, был участником фестивале «Нашествие», «Крылья» и других.

Май имел авторитет в музыкальной тусовке и своих благодарных слушателей. Пока не случился «Евромайдан», на почве которого рокер воспылал ненавистью к России.

Проявлял себя музыкант во всей красе — поливал грязью жителей Донецка и Луганска, определял русских как «нацию без мозгов», собирался взорвать Крымский мост. Затем, правда, снизошел в соцсети до милости, пообещав, что он свяжет «украинский Крым с украинской Кубанью».

Опускался Май и до уже совсем паскудных вещей. Например, после авиакатастрофы, в которой погибли артисты хора имени Александрова и врач Елизавета Глинка, музыкант разместил пост следующего содержания: «Вчера ты — бас в военном хоре, а завтра — тонешь в Чёрном Море!»

На этом фоне песня Захара под названием «Когда наши танки въедут в Москву» — чистое баловство.

И вот 21 декабря 2017 года Май, который большую часть времени живет в США, а вовсе не в стране победившего «Евромайдана», пишет на своей странице в Facebook пост следующего содержания: «мне нужно сделать российскую визу в американском паспорте, пока я в Америке; стоит это $250+ на три года, зарабатывать такие деньги я умею только в России — а для этого нужно сделать российскую визу в американском паспорте!»

Если вы думаете, что намерение господина Мая отправиться на заработки в России, то вовсе нет.

Вскоре, сам музыкант разместил в соцсети афиши, из которых следовало, что феврале 2018 года он выступит с концертами в Москве и Петербурге.

Намерения этого прекрасного человека, однако, натолкнулись на возмущение тех, кто не оценил его громких высказываний. Причем возмущение оказалось настолько значительным, что представители клубов почли за лучшее выступления Мая отменить. Впрочем, поклонники певца сейчас обсуждают идею провести в столице его «квартирник».

Вот только неизвестно, потянут ли поклонники Захара Мая стоимость его выступления. Например, в 2013 году в СМИ появилась информация, что за участие в митинг-концерте тогдашнего кандидата в мэры Москвы Алексея Навальногогосподину Маю заплатили 500 000 рублей. Действительно, вряд ли где-то еще за музыку Захара готовы платить столько.

Шоумен Зеленский: патриот на Украине, «заробитчанин» в России

Разумеется, нельзя не вспомнить бывшую звезду КВН и руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского.

Зеленский активно поддержал не только переворот, но и карательную операцию в Донбассе. Вместе с коллегами он выступал с концертами перед украинскими военными и членами карательных батальонов. В августе 2014 года стало известно, что Зеленский перечислил 1 миллион гривен на финансирование военной операции в Донбассе.

Говоря о реакции российских коллег на свою позицию, Зеленский заявлял: «Конечно, все они очень переживают, и, конечно, все они на нашей стороне. Все адекватные люди на нашей стороне. К сожалению, таких мало. Печально видеть коллег по цеху, которым промыли мозг».

Что ж, артист сделал свой выбор, порвав связи с «агрессорами». Но не совсем. В то же самое время, не особо афишируя данный факт, Зеленский приезжал в Россию для завершения съёмок в картине «8 новых свиданий».

Следующую картину из этого цикла снимали уже не в России, но в феврале 2016 года был анонсирован приезд Зеленского в Москву на премьеру фильма «8 лучших свиданий». Однако на этот раз российская общественность подняла бунт, справедливо заметив, что нельзя одновременно поливать россиян дерьмом в еженедельном телешоу, оплачивать расходы по убийству жителей Донбасса, и тут же появляться на заработках в «стране-агрессоре».

В конечном счете, желание Зеленского усидеть на двух стульях, сыграло с ним злую шутку. Очередной сезон сериала «Сваты», одного из самых успешных проектов студии Зеленского, был запрещен к показу на Украине. Причиной стало то, что одну из главных ролей в сериале играет российский актер Федор Добронравов, который, по мнению Службы безопасности Украины, «неоднократно посещал Автономную Республику Крым и поддерживал публично аннексию Крыма».

«Руки’в Брюки»: фанаты Степана Бандеры собирались выступить в Питере

Украинская группа «Руки’в Брюки» — это не Зеленский и даже не Захар Май. Коллектив этот в России малоизвестен, поэтому поначалу на анонс его участия в фестивале «Cyclebilly-2017» в Петербурге мало кто обратил внимание.

И напрасно. Ведь ребята не только поддержали «Евромайдан», сыграли в фильме про Степана Бандеру и перечисляли деньги на «АТО». Они, например, находили весьма забавным сожжение людей в Одессе. Гитарист Алексей Филиппенков, например, в соцсети о трагедии 2 мая в Одессе писал так: «Я вам не скажу за всю Одессу, Вся Одесса очень велика, Но и Молдаванка и Пересыпь били колорадского жука».

Судя по всему, организаторы выступления в Питере, зная о таком «шлейфе», попросили музыкантов почистить аккаунты, на что те охотно согласились — патриотизм патриотизмом, а гонорар — дело святое. Но Интернет — вредная штука, и правда все равно вылезла наружу. После громкого скандала выступление пришлось отменять.

Ада Роговцева: народная артистка СССР, целовавшая флаг бандеровцев, снова развлекает россиян

АиФ уже писал о том, какую позицию ныне занимает народная артистка СССР Ада Роговцева.

«Ни за какие деньги я не откажусь от собственной позиции. Я поддерживаю свою родину перед агрессией колоссального монстра. Не хочу, чтобы меня и моих детей снова сделали рабами. На нашу страну идёт агрессия, у меня нет другого выбора. Нельзя называть братом того, кто идёт на тебя войной», — заявляет актриса, которая ездит с концертами в подразделения ВСУ в Донбассе.

«Не буду больше пересекать украино-российскую границу. А как иначе реагировать на предупреждение о том, что, если я появлюсь в России, меня арестуют? — заявляла Роговцева в интервью украинскому изданию „Апостроф“. — Формальная причина, по которой якобы открыто это уголовное дело, состоит в том, что мы сыграли благотворительный спектакль для военного госпиталя. Сейчас много такого делается, и мы после этого не раз подобные акции проводили. Но тогда это прозвучало очень громко, да ещё на фоне моего обращения к Путину с просьбой остановить это кровопролитие на Донбассе. Мы собрали тогда всего-то 54 тысячи гривен. Они же решили, что я пожертвовала деньги, которые заработала в России на съёмках, и раздули из этого криминальную историю. Дескать, российские деньги я отдаю „фашистам-бандеровцам“».

Это речь артистки, ранее возглавлявшей партком театра и бывшей делегатом XXVII съезда КПСС.

Но в январе 2018 года на российском «Первом канале» прошел мини-сериал «Я люблю своего мужа», в котором вместе с российскими актерами Екатериной Климовой и Иваном Оганесяном снимается народная артистка СССР Ада Николаевна Роговцева.

Сериал российско-украинского производства был снят в 2016 году, как раз в то же самое время, когда артистка концертировала перед участниками «АТО» и целовала чёрно-красный флаг украинских радикалов.

Пересекала ли Ада Николаевна для съемок российско-украинскую границу, не так важно, но то, что деньги от «агрессора» она приняла — это факт. Да еще, получается, и развлекает жителей «колоссального монстра» по федеральному каналу.

Трудности Позитива: солист группы «Время и Стекло», писавший про «ватников», теперь называет Россию «нашей»

И еще один пример успешной перестройки на ходу. Украинская поп-группа «Время и Стекло» сегодня одна из самых популярных как в родной стране, так и в России. Артисты постоянно на верхних позициях всевозможных хит-парадов, получают массу наград на музыкальных премиях. Например, на «Премии RU.TV» 2017 года «Время и Стекло» победила в номинации «Лучшая песня».

И все бы ничего, если бы еще совсем недавно участник группы Алексей Завгородний, известный также как Позитив, не постил бы в соцсетях посты о «вате», «рашке» и т. п. Причем делал это так рьяно, что известный своими резкими высказываниями Юрий Лоза в интервью «Лайфу» заявлял: «Такое просто невозможно ни в одной Европейской стране. Если кто-нибудь придет на британское телевидение и начнет ругать королеву, то его тут же сожрут и уничтожат. Если кто-то начнет поливать Америку грязью, живя и зарабатывая там деньги, съедят тут же на корню. Наша страна дает тебе возможность зарабатывать, пожалуйста, живи по ее законам, уважай ее традиции. Если ты этого не делаешь, пошел нафиг! Первое, что нужно сделать — выдворить его из страны, перекрыть все что можно. Это наша страна, мы здесь живем, и я не хочу, чтобы какая-то сволочь называла меня „ватником“. Он сволочь и гад!».

Судя по всему, Позитив выводы сделал. Концерты группы «Время и Стекло» в России продолжаются, а в аккаунтах Завгороднего записи про «ватников» исчезли. Там теперь, к примеру, такое: «Прекратились панические атаки, ночной скрип зубами, я высыпаюсь и улыбаюсь! Отдыхайте почаще, станете позитивней и продуктивней! Cheers!»

Однако, расслабляться артисту нельзя, иначе можно оказаться на грани провала. Летом 2017 года на Позитива обрушились «украинские патриоты» в соцсетях, предложившие ему остаться в России. А все потому, что во время концерта во Всероссийском детском центре «Смена» в городе Анапа он сказал: «Друзья, спасибо вам большое за то время, которое вы с нами провели. Честно, низкий поклон вам — вы прекрасны! Вы прекрасные люди, будущее поколение нашей (выделено АиФ.ru) страны».

Назвав Россию «нашей страной», Позитив на Украине наслушался о себе много интересного, но до срывов концертов группы радикальными националистами дело пока не дошло.