Хватит считать калории!

Хватит считать калории!

10 ошибок приверженцев правильного питания

Всё больше людей становятся сторонниками правильного питания. Оно не только оздоравливает организм, но и помогает добиться красивой фигуры.

Однако практически каждый второй – независимо от того, новичок он или нет – совершает ряд ошибок в питании. Каких? Рассказывает диетолог Юлия Манчук.

 

Правильное питание ради похудения

Каждый человек должен подходить к правильному питанию осознанно, уверена эксперт. «Сбалансированное питание должно стать привычкой, а не временным лекарством от лишних килограммов», – подчёркивает Манчук и советует питаться правильно не ради похудения. Целью должен стать здоровый образ жизни.

Подсчёт калорий

Калькулятор и кухонные весы прочно обосновались на вашей кухне? Хватит считать калории! Диетолог говорит: быть уверенным в составе продуктов сейчас невозможно. Жира в кефире может быть больше, чем написано на упаковке, поэтому руководствоваться цифрами нет смысла. Главное – не переедать, а следовать правилу, которое гласит: порция должна быть размером с ваш кулак.

Отсутствие завтрака

Ни в коем случае нельзя забывать о самом главном приёме пищи, иначе всё правильное питание окажется бесполезным. Плотный завтрак зарядит вас хорошим настроением и станет лучшим началом дня. К тому же утром иногда можно побаловать себя сладостями, но, конечно, в разумных пределах. Вы сами не заметите, как 5-6-разовое сбалансированное питание – даже без физической нагрузки – через небольшой отрезок времени даст положительный результат.

Табу на макароны

Запреты, которые ставят при переходе на правильное питание, часто абсурдны. Конечно, от чипсов и майонеза необходимо отказаться, а вот углеводы и жиры лучше не исключать из рациона. Например, макароны из твёрдых сортов пшеницы не только безвредны, но и полезны для организма.

Сахарозаменители

Лишая себя сахара, многие не понимают, что это жизненно необходимый для организма источник глюкозы. Её недостаток мгновенно влияет на физическую и умственную активность человека. Утверждение, что сахарозаменители полезнее, ложное. Фруктоза, по словам нутрициолога, гораздо быстрее превращается в жир, чем глюкоза.

Отказ от масла и соли

Решив питаться правильно, вы отказались от сливочного масла? Это серьёзная ошибка, ведь животный жир тоже важен для организма. Главное – соблюдать меру. Одна чайная ложка в день не принесёт вреда, напротив – даже будет полезна.

Отказ от соли грозит серьёзным нарушением водно-солевого баланса. Хотя бы 5 граммов нужно съедать ежедневно.

Монопитание

Питание должно быть разнообразным. Есть целыми днями только гречу, фрукты или мясо опасно. Монопитание существенно замедляет метаболизм, а также провоцирует срывы.

Кофе вместо перекуса

Некоторые приёмы пищи вы заменяете чашкой кофе с сахаром? В одной порции этого напитка, как правило, от 40 до 80 ккал. При этом организм не тратит энергии на усвоение кофе. Лучше выпейте воды и съешьте что-нибудь полезное и низкокалорийное.

Обезжиренные продукты

Несмотря на рекламу, пользы от обезжиренных кефиров, творога и других продуктов нет никакой. Юлия Манчук рекомендует выбирать молочные продукты до 5% жирности. «Жир – это один из самых важных поставщиков энергии, – отмечает эксперт. – В молочных продуктах вместе с ним есть и витамин D, без которого не усваивается кальций».

Курение

Не верьте тому, что отказ от сигарет приведёт к набору веса. Никотин – злейший враг обмена веществ, ведь он только нарушает процесс. Откажитесь от сигарет, но не заедайте вредную привычку. Когда хочется курить, пейте воду.

Надежда Плахова

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