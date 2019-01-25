Хватит альянсов! Додон призвал граждан отдать власть одной партии (ВИДЕО)

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Последние 10 лет партии власти играли в альянсы, а не занимались реальным решением накопившихся в стране проблем. Именно поэтому нынешняя ситуация в Молдове такая, какая есть. Об этом президент Игорь Додон заявил в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова”, призвав граждан позволить руководить страной одной партии, с которой потом они смогут спрашивать о реализации тех или иных обещаний.

– Что происходило все эти годы? Назовите мне хоть одно правительство, которое бы отвечало всем требованиям избирателей. Всегда были альянсы, коалиции, непонятные комбинации, секретные договоры, делили СИБ, Прокуратуру и так далее. Гражданин, который голосовал за ЛДПМ, Демпартию, Санду – с кого ему спрашивать? Спросишь у тех, кто с Майей Санду, почему она закрыла школы – они скажут, что были в коалиции. Спросишь у ДПМ – “А это не мы, Майя Санду была министром”. Сваливают вину друг на друга. Человек не знает, с кого спрашивать, потому что они все время объединялись в коалиции и альянсы, – посетовал президент.

В данной связи глава государства призвал граждан проголосовать на предстоящих выборах только за ту партию, которая сможет править самостоятельно. Тогда гражданам будет, с кого спрашивать, а правителям не на кого будет сваливать вину за то, что что-то не было сделано.

– Это логично, и я хочу, чтобы это поняли все граждане. Давайте предоставим такую возможность. После 10 лет беспорядка, коалиций и комбинаций между политическими партиями, давайте дадим шанс одной партии, которая может набрать большинство голосованием, а не привлечением депутатов из всех фракций, как было до этого. Дадим возможность голосованием набрать 51 мандат – у партии будет прямая ответственность перед людьми. Если людям пообещают сделать одно-второе-третье – значит, раз в полгода будет предоставлен отчет о проделанной работе, и не будут обвинять кого-то со стороны. Поэтому всё в этой предвыборной кампании зависит от наших граждан, – подытожил Игорь Додон.