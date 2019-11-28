Хулигану-контрабандисту грозит суровое наказание за ряд нарушений, совершённых на границе

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Прокуратура завершила сегодня расследование по делу гражданина, нарушившего в ночь на 10 ноября работу Пограничной полиции в Бричанах. 26 ноября данный гражданин сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и применил насилие к сотруднику Пограничной полиции.

Таким образом, одно и то же лицо проходит по нескольким уголовным делам. Ещё один эпизод касается контрабанды товаров из Украины на сумму более 1 850 000 леев.

В первом случае, 10 ноября, мужчина на автомобиле Mitsubishi L 200 повредил ворота при въезде в пограничную зону Ларга. В результате обысков по месту жительства нарушителя было обнаружено вышеуказанное транспортное средство. За совершение хулиганских действий 35-летний мужчина может быть оштрафован на 52 500 леев или приговорён к неоплачиваемым общественным работам от 180 до 240 часов, либо лишению свободы на срок до 3 лет.

26 ноября мужчина за рулём Nissan Pathfinder, в котором находились ещё четыре пассажира, намеренно применил насилие к сотруднику полиции, ударив его дверью машины. Позже, убегая с места происшествия, нарушитель задел полицейского зеркалом от автомобиля, а также повредил ворота сельского дома. Согласно закону, насилие в отношении должностных лиц наказывается штрафом в размере до 67 500 леев, неоплачиваемой работой до 180 часов или лишением свободы на срок до 2 лет. А в случае вождения в нетрезвом виде нарушителю грозит неоплачиваемый общественный труд от 200 до 240 часов с лишением права управлять транспортными средствами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.