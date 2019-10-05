Хулиганили в самолёте и оказали сопротивление: троих израильтян задержали в аэропорту (ФОТО)

Хулиганили в самолёте и оказали сопротивление: троих израильтян задержали в аэропорту (ФОТО)

Трое граждан Израиля были задержаны в столичном аэропорту за хулиганские действия по отношению к сотрудникам Пограничной службы. Один из них пытался курить на борту самолета, выполнявшего рейс “Кишинёв-Тель-Авив”.

Утром 4 октября три гражданина Израиля в возрасте 17, 18 и 21 года, находившихся на борту самолета, выполнявшего рейс “Кишинёв-Тель-Авив”, проявили агрессию по отношению к пограничникам. Так, по просьбе командира воздушного судна пограничники попытались пресечь попытку одного из задержанных закурить на борту самолёта.

В результате по факту хулиганства было возбуждено уголовное преследование. Молодые люди были задержаны и помещены в изолятор временного содержания Управления полиции мун. Кишинёв.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются. Нарушителям грозит штраф в размере от 750 до 1 350 у. е. или лишение свободы на срок до 5 лет.

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