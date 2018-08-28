Христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане, следующие церковному календарю по старому стилю, отмечают сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы – религиозный праздник, в народе также называемый Святой Марией Великой. Сегодня же завершается и Успенский пост, передаёт IPN.

По случаю праздника во всех церквях страны проходят службы. Стоит отметить, что памяти Богородицы посвящены четыре великих праздника: Её Рождество – 21 сентября, Введение во храм – 4 декабря, Благовещение – 7 апреля, а также нынешний праздник – Успение.