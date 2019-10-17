Хранил целый арсенал: оружие и боеприпасы в больших количествах изъяли столичные полицейские (ВИДЕО)

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Сотрудники уголовного розыска совместно с Национальным инспекторатом расследований и прокуратурой задержали 59-летнего мужчину, который выполнял функции судебного врача. Его подозревают в уничтожении нескольких служебных документов.

За деятельностью подозреваемого велось наблюдение в течение 4 месяцев. В результате по указанному факту было возбуждено уголовное дело.

В связи с этим в рамках уголовного преследования сотрудники полиции провели обыски в доме, машине и в офисе подозреваемого. В результате были найдены и изъяты документы, а также два пистолета, два охотничьих ружья, более 500 боевых патронов, 6 гранат и др. Все взрывчатые вещества и оружие были направлены на экспертизу. Стоит отметить, что конфискованное хранилось у задержанного незаконно.

За уничтожение документов мужчине грозит штраф до 32 500 леев, неоплачиваемые работы в пользу общества от 150 до 200 часов или 2 года тюрьмы. Также за незаконное хранение оружия и боеприпасов ему грозит штраф в размере от 32 500 до 47 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 3 лет.