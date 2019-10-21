Хозяйничал в чужих домах: подозреваемого в серии краж рыбничанина задержали

Хозяйничал в чужих домах: подозреваемого в серии краж рыбничанина задержали

Правоохранители задержали 23-летнего рыбничанина, который подозревается в серии хищений. Молодой человек целенаправленно приезжал в Днестровск для совершения краж с июля по сентябрь этого года.

Злоумышленник заходил в подъезды и искал квартиры с незапертыми дверями. Незаметно для хозяев он проникал в прихожие и выносил оттуда сумки, кошельки или деньги из карманов одежды, сообщает novostipmr.com.

Следствием установлено 6 эпизодов совершённых рыбничанином краж. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и находится под стражей.

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