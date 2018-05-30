Хозяйка горевшей квартиры-свалки на Телецентре дала согласие на вывоз мусора (ФОТО)

После того, как огонь в квартире был погашен, пожарные предупредили, что не исключён риск повторного возгорания, так как в жилище находится большое количество легковоспламеняющихся вещей.

Сегодня стало известно, что хлам из квартиры, который хозяйка собирала десятилетиями, будет вывезен, пишет publika.md. Претор сектора Центр обсудил этот вопрос с собственницей жилища, и она дала согласие на то, чтобы с завтрашнего дня рабочие приступили к вывозу мусора.

Стоит отметить, что жильцы этого дома десятилетия живут в кошмаре и уже давно бьют тревогу из-за невыносимого запаха, который исходит из квартиры. По словам соседей, в жилище образовалась не только свалка, но и питомник для животных: женщина содержала дома 4 или 5 собак. Один из жильцов дома рассказал, что пожара в квартире ещё не было, но вот топила женщина их несчётное количество раз.

Замученные невыносимым запахом, блохами и грызунами жильцы дома не раз жаловались властям на неряшливую соседку, но, к сожалению, никакой реакции не последовало. А сама хозяйка квартиры не воспринимала своё жилище как свалку: по её мнению, пожар случился из-за неисправной плиты, которая «слишком сильно нагревалась».

Тем не менее, собственница квартиры и её сын дали своё согласие на вывоз накопившегося за многие года мусора. А по мнению соседей, для того, чтобы вывезти всё из трёхкомнатной квартиры, придётся загрузить минимум 3 грузовика.