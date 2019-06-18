Хотят сократить путь, а сокращают жизнь: НИП обратился с предупреждением к пешеходам

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Сотрудники Национального инспектората патрулирования уверены, что пешеходы, которые систематически переходят дорогу в неположенных местах, зачастую становятся жертвами.

По данным пресс-службы ведомства, некоторые пешеходы предпочитают переходить дорогу не по «зебре», даже если она находится в нескольких метрах от них. Вместо безопасности они предпочитают метод «пройду тут, потому что я тороплюсь», «машина далеко, и я успею», «так быстрее и удобнее». Как правило, такие пешеходы хотят сократить путь, несмотря на то, что рискуют при этом сократить свою жизнь.

Из-за этой ошибки, допущенной пешеходами на протяжении текущего года, в стране произошло 381 ДТП, в результате которых 49 человек, переходивших дорогу в неположенных местах, скончались. Ещё 339 человек получили травмы различной степени тяжести.

– Когда вы переходите дорогу в неположенных местах, вас могут сбить, потому что вы не сможете увильнуть от машин, которые едут на высокой скорости, вы не можете быть уверены, что вас увидел водитель, и вы не знаете, успеет ли водитель вовремя затормозить, – предупреждает НИП.

Безопаснее всего, по мнению патрульных, соблюдать следующие правила:

не переходить дорогу за пределами пешеходного перехода;

на слабоосвещённых улицах переходить дорогу в самом видимом месте;

в тёмное время суток надевать одежду с элементами светоотражателей;

после высадки из общественного транспорта не переходить дорогу перед или за автомобилем;

не забывать, что у приближающегося автомобиля есть тормозной путь.