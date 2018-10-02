Хотели вернуть долг, а получили повестку в суд: двое иностранцев одурачили партнёра по бизнесу, предложив за 4000 евро повлиять на НАЦ и СИБ

Теперь иностранных граждан будут судить в Молдове за извлечение выгоды из влияния. Антикоррупционная прокуратура уже завершила расследование и направила дело в суд.

Согласно материалам дела, поводом для возбуждения уголовного процесса послужила жалоба информатора, который сообщил, что двое граждан арабских стран вымогательством получили от него 4 000 евро, а взамен пообещали свести к минимуму уголовное наказание двух других лиц, обвиняемых в другом деле об извлечении выгоды из влияния. Таким образом, двое иностранных граждан убедили информатора, что они могут повлиять на ответственных лиц из НАЦ и СИБ для того, чтобы обвиняемые получили лишь штраф. В связи с этим информатор передал арабам несколькими траншами 4 000 евро.

В ходе расследования выяснилось, что информатор и двое иностранцев являются партнёрами по бизнесу. Первый взял в долг у товарищей крупную сумму денег, а они, в свою очередь, по их утверждениям, решили таким образом вернуть часть занимаемых денег, оперируя при этом связями с НАЦ и СИБ.

Примечательно, что обвиняемые признали свою вину. Им грозит штраф в размере от 150 000 до 200 000 леев или тюремное заключение от 2 до 6 лет.