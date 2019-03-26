Хотели помочь, а спровоцировали пожар: в Приднестровье загорелся частный дом (ФОТО)

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В селе Незавертайловка загорелась камышовая крыша одного из частных домовладений, расположенных по улице Горького. Во втором часу дня огненное зарево обнаружила 72-летняя хозяйка и вызвала экстренную службу по номеру «101».

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, на тушение были брошены силы пожарных Днестровска, Слободзеи и ВПЧ-4 по охране Молдавской ГРЭС. Спустя 10 минут специалисты сбили пламя, ещё через полчаса завершили работу по полной ликвидации возгорания. Огонь уничтожил кровлю площадью 50 квадратных метров. Внутри жилое помещение не повреждено. Материальный ущерб составил 10 000 рублей ПМР.

В ходе разбирательства инспекторы выяснили, что к ЧП привело неосторожное обращение с огнём. Две местные жительницы помогали пенсионерке убирать дворовую территорию. Чтобы сжечь сухие ветки и листья, девушки развели костёр. Однако расположили его слишком близко к строению. В ветреную погоду пламя перекинулось на крышу из камыша.