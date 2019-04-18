Хотели поймать рыбу, а “поймали” два штрафа: на границе задержаны браконьеры

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Сотрудники Пограничной полиции задержали двух граждан Молдовы, ловивших рыбу на берегу Костештского водохранилища. Они нарушили не только режим пограничной зоны, но и запрет на ловлю рыбы, который вступил в силу с 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, находясь вблизи села Новые Дуруиторы, правоохранители заметили лодку, в которой находились двое мужчин. В ходе проверки были обнаружены приспособления для ловли рыбы, а точнее около 200 метров сетей, в которых уже была выловлена рыба.

В ходе допроса жители села Вэратик в возрасте 21 и 39 лет сказали, что ловили рыбу в личных интересах. Пограничники изъяли рыболовные сети и заполнили протокол об административной ответственности, согласно которому в отношении нарушителей налагается штраф в размере 12 условных единиц за нарушение пограничной зоны. А за ловлю рыбы в период нереста мужчинам грозит ещё один штраф, согласно статье 114 Кодекса о правонарушениях.