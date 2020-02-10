Хотели побыть олигархами: в Бельцах двое мужчин украли бутылку коньяка за 3 тысячи леев (ВИДЕО)

Хотели побыть олигархами: в Бельцах двое мужчин украли бутылку коньяка за 3 тысячи леев (ВИДЕО)

Инспекторат полиции Бельц просит граждан помочь установить личности двух мужчин, подозреваемых в краже дорогого коньяка.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошёл 24 января в магазине «Metro» в муниципии Бельцы. Подозреваемые украли бутылку коньяка, стоимость которой составляет 3 000 леев. Подозреваемых «поймала» камера видеонаблюдения.

Тех, кто узнал мужчин на видео или располагает какой-либо информацией об их возможном местонахождении, просят звонить по номерам: 112, 023-123-476 или 068-976-000.

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