Хотела найти принца, а нашла вора: 19-летнюю жительницу столицы обокрал парень из соцсети (ВИДЕО)

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19-летняя жительница столицы познакомилась с молодым человеком в социальной сети, в надежде найти свою вторую половинку. Однако при личной встречи оказалось, что парень нечист на руку.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, находясь в квартире, молодой человек украл у девушки мобильный телефон модели Samsung и денежные средства. Ущерб, нанесённый потерпевшей, составил 8 800 леев.

Вскоре полиции удалось идентифицировать и задержать предполагаемого преступника. Им оказался 22-летний житель столичного сектора Рышкановка. В ходе допроса парень признал свою вину. Украденное имущество изъято и будет передано потерпевшей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.