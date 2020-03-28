Хотела как лучше. Автоледи врезалась на автомобиле в дерево, пытаясь избежать ДТП (ФОТО)

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ДТП произошло сегодня в Кишинёве. На перекрестке Московского проспекта и улицы Студенческой столкнулись два автомобиля. Женщина за рулём одного из них, пытаясь избежать столкновения, вырулила вбок и врезалась в дерево.

Передняя часть машины оказалась сильно повреждена, на втором авто только несколько царапин. Сами водители не пострадали. По предварительным данным полиции, аварию спровоцировала автомобилистка — она проигнорировала дорожный знак и не пропустила второго шофера, передаёт publika.md.

Виновнице грозит штраф в размере до полутора тысяч леев с начислением шести штрафных пунктов.

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