Хотел заработать денег, а заработал новый срок: в Рыбнице поймали вора-рецидивиста

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С заявлением в милицию обратилась 37-летняя жительница Рыбницы. Она пояснила, что в её домовладение, повредив замок, проник вор. Он украл бензиновый триммер и самодельную тележку.

Оперативникам понадобилось всего пару часов, чтобы найти и задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 55-летний нигде не работающий сосед заявительницы. Как выяснилось, на счету мужчины уже восемь судимостей, в том числе за имущественные преступления. Украденную бензиновую косу он успел продать, а металлическую тележку спрятал, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Похищенное имущество изъято. В ближайшее время оно будет возвращено законной владелице. Нечистого на руку соседа ждёт новое уголовное дело. За совершение кражи с незаконным проникновением в чужое жильё ему может грозить от двух до шести лет лишения свободы.