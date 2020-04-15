Хотел угнать автомобиль, чтобы добраться домой. Злоумышленника поймали с поличным

Хотел угнать автомобиль, чтобы добраться домой. Злоумышленника поймали с поличным

В Тирасполе при попытке угона автомобиля был задержан 21-летний молодой человек. 

Неизвестный попытался завести Opel, припаркованный во дворе дома. К месту происшествия был направлен наряд милиции. Увидев правоохранителей, парень попытался скрыться, но был задержан.

Подозреваемый оказался ранее неоднократно судимым жителем Бендер. Он пояснил, что был в гостях у девушки в Тирасполе, и, чтобы добраться домой, решил угнать машину, пишет mvdpmr.org.

Молодого человека привлекли к административной ответственности. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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