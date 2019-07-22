Хотел приготовить попкорн, но уснул: рыбничанин чуть не погиб от отравления угарным газом

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Дым и запах сгоревшей еды обеспокоили жильцов дома на улице Вершигоры в Рыбнице. Они вызвали пожарных.

В задымлённой квартире на 5-м этаже пожарные обнаружили 50-летнего хозяина. Он лежал на полу. По всей видимости, мужчина сам пытался выбраться, но потерял сознание. Его увезла скорая в городскую больницу. В приёмном отделении пациент пришёл в себя и от госпитализации отказался, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства ЧП выясняли пожарные. Известно, что пострадавший решил приготовить попкорн. Он засыпал в разогретый на электрической плите казанок необходимые продукты и ненадолго прилёг. Не заметил, как быстро уснул. К счастью, возгорания не произошло. Пожарные сняли раскалённую металлическую посуду с остатками сгоревшей кукурузы. В негодность пришёл лишь электрический прибор.

По факту происшествия проводится разбирательство.