Хотел помочь, но оказался нарушителем: молдаванина, перевозившего краденое авто, задержали на границе

Хотел помочь, но оказался нарушителем: молдаванина, перевозившего краденое авто, задержали на границе

30-летнего гражданина Молдовы остановили для проверок на румынской границе. Инцидент произошёл 27 июня в пункте пропуска “Албица-Яссы”.

Молодой человек перевозил на прицепе-платформе автомобиль 2009 года выпуска, пишет publika.md. В ходе проверок было установлено, что данное транспортное средство числилось угнанным на территории Франции.

Мужчина рассказал, что автомобиль был куплен его другом за 2 500 евро, а он только занимался перевозкой и не знал, что транспортное средство участвовало в каких-либо судебных разбирательствах.

Автомобиль поместили на таможенную штраф-площадку. Обстоятельства инцидента выясняются.

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